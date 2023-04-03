Як у понеділок працює громадський транспорт у Дніпрі

У Дніпрі у понеділок, 3 квітня, на дороги Дніпра вийшли автобуси та електротрпнспорт, який працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 723 автобуси (з них 115 – великої місткості).

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