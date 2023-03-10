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Як у казці: на Дніпропетровщині мешкають Золушки та Мальвіни

Сьогодні 21:15
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Трохи позитивних новин!

Новости Днепра про Як у казці: на Дніпропетровщині мешкають Золушки та Мальвіни

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині – свій «Дісней»: криворіжці називають свою малечу іменами діснеївських героїв.

Так, в електронному Реєстрі Криворізької громади зареєстровані мешканці з казковими іменами:

  • одна Міліфісента;
  • три Золушки;
  • 20 Мальвін.

Не обійшлось і без «героїв» турецьких серіалів. Тож в Кривому Розі мешкають:

  • 20 Роксолан;
  • два Султана;
  • шість Сулейманів.

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Новости Днепра про Як у казці: на Дніпропетровщині мешкають Золушки та МальвіниУкраїнська Новости Днепра про Як у казці: на Дніпропетровщині мешкають Золушки та МальвіниРусский

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