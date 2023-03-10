Як у казці: на Дніпропетровщині мешкають Золушки та Мальвіни

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині – свій «Дісней»: криворіжці називають свою малечу іменами діснеївських героїв.
Так, в електронному Реєстрі Криворізької громади зареєстровані мешканці з казковими іменами:
Не обійшлось і без «героїв» турецьких серіалів. Тож в Кривому Розі мешкають:
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