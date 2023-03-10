Як у казці: на Дніпропетровщині мешкають Золушки та Мальвіни

Трохи позитивних новин!

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині – свій «Дісней»: криворіжці називають свою малечу іменами діснеївських героїв.

Так, в електронному Реєстрі Криворізької громади зареєстровані мешканці з казковими іменами:

одна Міліфісента;

три Золушки;

20 Мальвін.

Не обійшлось і без «героїв» турецьких серіалів. Тож в Кривому Розі мешкають:

20 Роксолан;

два Султана;

шість Сулейманів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: