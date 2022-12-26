Як у фільмі жахів: вранці Дніпро потонув в густому тумані (ФОТО)

Вранці 26 грудня, Дніпро затянуло туманом. Він настільки густий, що мешканці верхніх поверхів опинилися, наче серед хмар.
У Дніпропетровському регіональному центрі з метеорології попередили про складні погодні умови. Попередньо, туман розвіється ближче до обіду, але зараз видимість на дорогах мінімальна.
Якщо ще не виходили з дому – будьте обережні.
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