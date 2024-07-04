Як у Дніпрі вимикатимуть світло 5 липня: графіки відключень

У п'ятницю, 5 липня, у Дніпрі та області вимикатимуть світло всю добу.

У Дніпрі та області 5 липня графіки погодинних відключень електропостачання діятимуть протягом всієї доби, проінформували в Укренерго.

Дві черги графіків відключень світла застосовуватимуть з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00.

Решту часу – будуть застосовані одразу три черги.

Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Графіки відключень абонентів ДТЕК можна перевірити на сайті компанії.

Для споживачів ЦЕК графіки будуть такими:

з 00:00 до 02:00 відключатимуться 3 та 4 черги;

з 02:00 до 06:00 відключатимуться 1 та 5 черги;

з 03:00 до 06:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;

з 06:00 до 09:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;

з 09:00 до 13:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;

з 13:00 до 16:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;

з 16:00 до 20:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;

з 20:00 до 23:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;

з 23:00 до 24:00 відключатимуться 4 та 6 черги.

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