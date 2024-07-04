Як у Дніпрі вимикатимуть світло 5 липня: графіки відключень

У Дніпрі та області 5 липня графіки погодинних відключень електропостачання діятимуть протягом всієї доби, проінформували в Укренерго.
Дві черги графіків відключень світла застосовуватимуть з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00.
Решту часу – будуть застосовані одразу три черги.
Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.
Графіки відключень абонентів ДТЕК можна перевірити на сайті компанії.
Для споживачів ЦЕК графіки будуть такими:
з 00:00 до 02:00 відключатимуться 3 та 4 черги;
з 02:00 до 06:00 відключатимуться 1 та 5 черги;
з 03:00 до 06:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;
з 06:00 до 09:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;
з 09:00 до 13:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;
з 13:00 до 16:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;
з 16:00 до 20:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;
з 20:00 до 23:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;
з 23:00 до 24:00 відключатимуться 4 та 6 черги.
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