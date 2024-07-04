Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як у Дніпрі вимикатимуть світло 5 липня: графіки відключень

Сьогодні 20:11
просмотров

У п'ятницю, 5 липня, у Дніпрі та області вимикатимуть світло всю добу.

Новости Днепра про Як у Дніпрі вимикатимуть світло 5 липня: графіки відключень

У Дніпрі та області 5 липня графіки погодинних відключень електропостачання діятимуть протягом всієї доби, проінформували в Укренерго.

Дві черги графіків відключень світла застосовуватимуть з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00.

Решту часу – будуть застосовані одразу три черги.

Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Графіки відключень абонентів ДТЕК можна перевірити на сайті компанії.

Для споживачів ЦЕК графіки будуть такими: 

з 00:00 до 02:00 відключатимуться 3 та 4 черги;
з 02:00 до 06:00 відключатимуться 1 та 5 черги;
з 03:00 до 06:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;
з 06:00 до 09:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;
з 09:00 до 13:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;
з 13:00 до 16:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;
з 16:00 до 20:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;
з 20:00 до 23:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;
з 23:00 до 24:00 відключатимуться 4 та 6 черги.

Читайте також:

Новости Днепра про Як у Дніпрі вимикатимуть світло 5 липня: графіки відключеньУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі вимикатимуть світло 5 липня: графіки відключеньРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У лікарні Дніпра померла ще одна жертва ракетного обстрілу 3 липня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:42
    У лікарні Дніпра померла ще одна жертва ракетного обстрілу 3 липня

    У Дніпрі зросла кількість загиблих через ракетну атаку 3 липня.

    Через ракетну атаку на Дніпро 3 липня постраждали 58 людей, 21 із них досі в лікарні: уточнені дані
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:47
    Через ракетну атаку на Дніпро 3 липня постраждали 58 людей, 21 із них досі в лікарні: уточнені дані

    Кількість постраждалих через атаку на Дніпро зросла.

    На Дніпропетровщині виявили кусючих водяних скорпіонів: де вони водяться
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:58
    На Дніпропетровщині виявили кусючих водяних скорпіонів: де вони водяться

    Жителі Дніпропетровщини помітили кусючих водних скорпіонів.

    Хто з мешканців Дніпра може претендувати на грошову допомогу до Дня незалежності та як її отримати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:25
    Хто з мешканців Дніпра може претендувати на грошову допомогу до Дня незалежності та як її отримати

    Жителям Дніпра у 2024 році до Дня незалежності виплатять грошову…

    Наверх