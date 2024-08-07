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  • Як у Дніпрі виглядали трамваї понад 70 років тому: лавки замість сидінь та «кватирки» внизу вікна

Як у Дніпрі виглядали трамваї понад 70 років тому: лавки замість сидінь та «кватирки» внизу вікна

Сьогодні 17:28
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Сьогодні на вулицях Дніпра їздять трамваї, випущені із заводу близько 30 років тому. Вгорі їх вікон є кватирки, в салоні – крісла. Але багато жителів Дніпра ще пам'ятають міські трамваї, де замість крісел були лавочки і сидячи на них можна було висунути руку у відчинене вікно.

Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядали трамваї понад 70 років тому: лавки замість сидінь та «кватирки» внизу вікна

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядали трамваї у Дніпрі, які курсували містом у 1960-х-1970-х роках.

У салоні транспортного засобу біля вікон стояли не звичні нам, одинарні та подвійні крісла, а лавочки. Стояли вони біля вікон. На вікні можна було відчинити кватирку. Вона була внизу. Таким чином потік повітря дув пасажирові прямо в голову, а ще, сидячи на лавці, у відкрите вікно можна було висунути руку. Трохи згодом у цих моделях ставили не лавочки, а крісла, але розташовувалися вони як у вагоні метро.

Над сидіннями вздовж вікон був поручень, але тому, хто стояв і тому, хто сидів такі поручні, доставляли тільки незручність – доводилося триматися, просунувши руку між головами людей. Під стелею було прикріплено металеві петлі зі шкіряними ременями – за них теж можна було триматися. Але не кожен ремінь витримував вагу і часто рвався. Та й не кожен пасажир міг дістати до такого «поручня» через своє зростання. Наприклад, до них не діставали дівчата. У таких вагонах були кондуктори. Вони мали свою уніформу – синій халат і чорний «гаманець», куди вони складали гроші за квитки.

«Такі трамваї їздили різними маршрутами міста. «На початку 1970-х років вони курсували на маршруті №12, №7, іноді траплялися на маршруті №1. Їздили маршрутом №4. Пам’ятаю ззаду на такий трамвай чіплялися на сходи і каталися з вітерцем. Дуже довго такі трамваї курсували маршрутом №5», – згадує житель Дніпра Євген Бічко.

Згодом трамваї з лавками біля вікон замінили більш сучасними.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядали трамваї понад 70 років тому: лавки замість сидінь та «кватирки» внизу вікнаУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі виглядали трамваї понад 70 років тому: лавки замість сидінь та «кватирки» внизу вікнаРусский

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