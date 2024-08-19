Як у Дніпрі відзначать День Незалежності України: список заходів

Цього року в парках Дніпра проведуть низку заходів до Дня прапора та Дня Незалежності, повідомили в Департаменті парків та рекреацій.
У сквері Західний проведуть Свято до Дня Державного прапору України.
Дата: 23 серпня
Час: 15:00-18:00
Місце: Сквер Західний
Фестиваль народного українського мистецтва та культури «PARK DNIPRO FEST” проведуть в парку Шевченка.
Дата: 24 серпня
Час: початок о 09:00
Місце: Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Літній театр.
Навчально-розважальний захід до Дня Незалежності України у рамках благодійного проекту «ЛОГОС».
Дата: 24 серпня
Час: 15:00-18:00
Місце: Парк ім.Писаржевського
Свято до Дня Незалежності України.
Дата: 24 серпня
Час: 15:00
Місце: Молодіжний парк «Новокодацький»
Не пропустіть шанс весело та корисно провести час! Чекаємо на вас з гарним настроєм! – йдеться в повідомленні.
Усюди вхід вільний та безплатний.
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