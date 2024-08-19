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Як у Дніпрі відзначать День Незалежності України: список заходів

Сьогодні 12:17
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У Дніпрі анонсували заходи до Дня Незалежності.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначать День Незалежності України: список заходів

Цього року в парках Дніпра проведуть низку заходів до Дня прапора та Дня Незалежності, повідомили в Департаменті парків та рекреацій.

У сквері Західний проведуть Свято до Дня Державного прапору України.

Дата: 23 серпня
Час: 15:00-18:00
Місце: Сквер Західний

Фестиваль народного українського мистецтва та культури «PARK DNIPRO FEST” проведуть в парку Шевченка.

Дата: 24 серпня
Час: початок о 09:00
Місце: Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Літній театр.

Навчально-розважальний захід до Дня Незалежності України у рамках благодійного проекту «ЛОГОС».

Дата: 24 серпня
Час: 15:00-18:00
Місце: Парк ім.Писаржевського

Свято до Дня Незалежності України.

Дата: 24 серпня
Час: 15:00
Місце: Молодіжний парк «Новокодацький»

Не пропустіть шанс весело та корисно провести час! Чекаємо на вас з гарним настроєм! – йдеться в повідомленні.

Усюди вхід вільний та безплатний.

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Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначать День Незалежності України: список заходівУкраїнська

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