Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Минулими вихідними Дніпро відзначив 248 років з офіційного моменту заснування міста. У 2024 році з метою безпеки було скасовано усі святкові заходи. Ми віримо, що вже незабаром на вулиці рідного міста повернуться галасливі карнавали, паради та розваги.

А поки що журналісти dnepr.info вирішили згадати, як у Дніпрі віздначали 200-річчя міста у 1976 році.

Кінотеатр Салют

Кінотеатр на новому житловому масиві відкрили у травні 1976 року. Саме в останній весняний місяць майже 50 років тому у Дніпрі святкували День міста. Кінотеатр «Салют» став подарунком для мешканців міста на його ювілей.

Зал вміщував 800 глядачів і мав найсучасніше обладнання. «Салют» одразу став одним із символів міста.

У 1990-х він був реконструйований, але не зміг пережити початок 2000-х і був закритий. 2021 року його знесли і на його місці зараз будується новий ЖК.

Будинок книги

«Будинок книги» отримав свою назву на честь книгарні, яка розміщувалася на першому поверсі нової висотки. 19-ти поверховий будинок у 1976 році був найвищим у місті. Його відкриття також було приурочено до 200-річчя Дніпропетровська. Його також можна назвати одним із символом міста, будівлю часто друкували на листівках.

Квітковий годинник

Перед «Домом книги» 1976 року з боку центрального проспекту з’явилася велика клумба з квітковим годинником. Вона також стали подарунком для містян до 200-річчя міста. Згодом годинник зник, зараз на його місці магазин.

Градусник

У 1976 році на перехресті центрального проспекту та вулиці Січових Стрільців з’явився годинник-градусник. Композиція складалася з годинника, флюгера з цифрою 200 і градусника. У народі арт-об’єкт одразу прозвали «Градусник», він одразу став відомим місцем, де призначалися зустрічі та побачення.

Достатньо було сказати «біля Градусника» і людина одразу розуміла, куди треба підійти. Згодом градусник кілька разів змінював свій вигляд. Сьогодні його демонтовано.

Масовий виступ

На стадіоні «Метеор» влаштували масовий виступ. На поле вийшли кілька сотень людей, які продемонстрували присутнім різні «фігури» та пройшлися з прапорами.

Сувеніри

До 200-річчя міста до продажу надійшло кілька пам’ятних значків.

Вони були дуже різні.

Із гербом.

Або просто з написом.

А ще можна було купити ключ-штопор, який можна було б назвати символічним «ключом від міста». Продавали його у спеціальному футлярі.

Також до 200-річчя міста вийшла серія листівок із пам’ятними місцями та видами населеного пункту.

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