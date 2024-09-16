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  • Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Сьогодні 12:47
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Минулими вихідними Дніпро відзначив 248 років з офіційного моменту заснування міста. У 2024 році з метою безпеки було скасовано усі святкові заходи. Ми віримо, що вже незабаром на вулиці рідного міста повернуться галасливі карнавали, паради та розваги.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

А поки що журналісти dnepr.info вирішили згадати, як у Дніпрі віздначали 200-річчя міста у 1976 році.

Кінотеатр Салют

Кінотеатр на новому житловому масиві відкрили у травні 1976 року. Саме в останній весняний місяць майже 50 років тому у Дніпрі святкували День міста. Кінотеатр «Салют» став подарунком для мешканців міста на його ювілей.

Зал вміщував 800 глядачів і мав найсучасніше обладнання. «Салют» одразу став одним із символів міста.

У 1990-х він був реконструйований, але не зміг пережити початок 2000-х і був закритий. 2021 року його знесли і на його місці зараз будується новий ЖК.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Будинок книги

«Будинок книги» отримав свою назву на честь книгарні, яка розміщувалася на першому поверсі нової висотки. 19-ти поверховий будинок у 1976 році був найвищим у місті. Його відкриття також було приурочено до 200-річчя Дніпропетровська. Його також можна назвати одним із символом міста, будівлю часто друкували на листівках.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Квітковий годинник

Перед «Домом книги» 1976 року з боку центрального проспекту з’явилася велика клумба з квітковим годинником. Вона також стали подарунком для містян до 200-річчя міста. Згодом годинник зник, зараз на його місці магазин.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Градусник

У 1976 році на перехресті центрального проспекту та вулиці Січових Стрільців з’явився годинник-градусник. Композиція складалася з годинника, флюгера з цифрою 200 і градусника. У народі арт-об’єкт одразу прозвали «Градусник», він одразу став відомим місцем, де призначалися зустрічі та побачення.

Достатньо було сказати «біля Градусника» і людина одразу розуміла, куди треба підійти. Згодом градусник кілька разів змінював свій вигляд. Сьогодні його демонтовано.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Масовий виступ

На стадіоні «Метеор» влаштували масовий виступ. На поле вийшли кілька сотень людей, які продемонстрували присутнім різні «фігури» та пройшлися з прапорами.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Сувеніри

До 200-річчя міста до продажу надійшло кілька пам’ятних значків.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Вони були дуже різні.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Із гербом.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Або просто з написом.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

А ще можна було купити ключ-штопор, який можна було б назвати символічним «ключом від міста». Продавали його у спеціальному футлярі.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор

Також до 200-річчя міста вийшла серія листівок із пам’ятними місцями та видами населеного пункту.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопор 

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Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопорУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі відзначали 200-річчя міста: подарували кінотеатр, клумбу та випустили штопорРусский

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