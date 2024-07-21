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Як у Дніпрі відремонтували вулицю Єфремова

Сьогодні 12:05
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У Дніпрі закінчився ремонт на вулиці Єфремова.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відремонтували вулицю Єфремова

Про це повідомляє паблік Urban Dnipro у Facebook.

На вулиці діятиме обмеження швидкості у 30 км/год.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відремонтували вулицю Єфремова

Вулицю оновили по всій довжині та зробили зонування тротуарів кольором плитки.

• Замість окремих лунок — суцільні смуги озеленення;
• Влаштували підняте перехрестя;
• Всі проїзди вимостили плиткою;
• Замість сходів — погогі спуски;
• Впорядкували паркування, – йдеться у дописі.
 
Також на розі Єфремова/Коновальця та Єфремова/Акінфієва планували встановити підняті перехрестя для заспокоєння руху.

Новости Днепра про Як у Дніпрі відремонтували вулицю Єфремова

Нещодавно ми писали про те, як буде виглядати сквер на Перемозі після реконструкції.
 
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