Як у Дніпрі відремонтували вулицю Єфремова

Про це повідомляє паблік Urban Dnipro у Facebook.
На вулиці діятиме обмеження швидкості у 30 км/год.
Вулицю оновили по всій довжині та зробили зонування тротуарів кольором плитки.
• Замість окремих лунок — суцільні смуги озеленення;• Влаштували підняте перехрестя;• Всі проїзди вимостили плиткою;• Замість сходів — погогі спуски;• Впорядкували паркування, – йдеться у дописі.
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