Як у Дніпрі відремонтували вулицю Єфремова

У Дніпрі закінчився ремонт на вулиці Єфремова.

Про це повідомляє паблік Urban Dnipro у Facebook.

На вулиці діятиме обмеження швидкості у 30 км/год.

Вулицю оновили по всій довжині та зробили зонування тротуарів кольором плитки.

• Замість окремих лунок — суцільні смуги озеленення; • Влаштували підняте перехрестя; • Всі проїзди вимостили плиткою; • Замість сходів — погогі спуски; • Впорядкували паркування, – йдеться у дописі. Також на розі Єфремова/Коновальця та Єфремова/Акінфієва планували встановити підняті перехрестя для заспокоєння руху.

Нещодавно ми писали про те, як буде виглядати сквер на Перемозі після реконструкції.

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