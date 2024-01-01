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Як у Дніпрі у січні працюватиме ботсад

Сьогодні 10:38
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Ботанічний сад Дніпровського національного університету - улюблене місце для відпочинку та прогулянок у дніпрян та гостей міста.

Новости Днепра про Як у Дніпрі у січні працюватиме ботсад

Стало відомо, як ботсад працюватиме у січні 2024 року.

Усі охочі можуть відвідати зелену зону з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 15:00. Вхід з вулиці Бронетанкова, 1а. 

Про це повідомили на сторінці ботсаду в соцмережі.

Зазначається, що відвідувачі зможуть прогулятись садом, завітати в теплиці (поглянути, як зимують її мешканці, придбати рослини закритого ґрунту), погодувати білочок та пташок!

Вартість вхідних квитків не змінилася:

  • для дорослих: повний 45 грн, пільговий 15 грн;
  • для дітей 7-14 років: повний 15 грн, пільговий 9 грн;
  • діти до 7 років – безкоштовно.

Пільги надаються вимушеним переселенцям та їхнім дітям за умови пред’явлення посвідчення.

Зазначимо, робочі суботи поки не анонсували. Сьогодні, 1 січня, ботсад не працює.  

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Новости Днепра про Як у Дніпрі у січні працюватиме ботсадУкраїнська

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