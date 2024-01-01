Як у Дніпрі у січні працюватиме ботсад

Стало відомо, як ботсад працюватиме у січні 2024 року.
Усі охочі можуть відвідати зелену зону з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 15:00. Вхід з вулиці Бронетанкова, 1а.
Про це повідомили на сторінці ботсаду в соцмережі.
Зазначається, що відвідувачі зможуть прогулятись садом, завітати в теплиці (поглянути, як зимують її мешканці, придбати рослини закритого ґрунту), погодувати білочок та пташок!
Вартість вхідних квитків не змінилася:
Пільги надаються вимушеним переселенцям та їхнім дітям за умови пред’явлення посвідчення.
Зазначимо, робочі суботи поки не анонсували. Сьогодні, 1 січня, ботсад не працює.
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Деякі магазини знищені.
Важлива інформація!
Ковзанка працює кожен день з 10:00 до 21:00.