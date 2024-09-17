Як у Дніпрі раніше відзначали «Міське свято квітів»: унікальні фото

У 1970-х роках у Дніпрі почали проводити «Міське свято квітів», коли на кілька днів міський парк перетворювався на одну велику клумбу. З квітів викладали візерунки, малюнки, написи і просто демонстрували всю їхню різноманітність і красу.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як відзначали це свято у Дніпрі.

1973 року в Дніпрі вперше відбулося «Міське свято квітів». Головним місцем проведення став парк Глоби. Перше свято квітів було приурочене до звільнення міста під час Другої світової війни. У святі брали участь колективи різних підприємств, він мав свого роду змагальний характер. Брали участь і співробітники заводів, і ЖЕКів, і просто любителі-садівники. Вони мали представити свої квіткові «картини». Містяни на святі побачили «викладений» квітами герб міста, просто гарні візерунки з «килимових» квітів, оригінальні композиції.

На дні проведення «Міського свята квітів» парк Глоби перетворився на величезну квіткову клумбу. Але, крім нього, невеликі квіткові композиції були розбиті в інших зелених зонах Дніпра.

Після 1973 року «Свято квітів» стало щорічним заходом. З кожним роком він ставав дедалі масштабнішим. Так, на святі влаштовували конкурс на кращий костюм, обирали королеву квітів, перевдягнені актори грали Господиню свята та Головного Садівника, парком проїжджала квіткова колісниця, організовувалися конкурси бальних танців. З 1973 року і до 1991 року «Свято квітів» проводилося щорічно у вересні.

Пізніше свято проводилося ще кілька разів, але вже міняло свою локацію і головним місцем дії було обрано парк Шевченка. Пізніше його перестали проводити зовсім.

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