Як у Дніпрі працює громадський транспорт у святкову неділю: розклад руху

Важлива інформація!

У святкову неділю, 16 квітня, у Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі, за розкладом вихідного дня.

Загалом на маршрути вийшло 137 одиниць рухомого складу.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюють 92 автобусні маршрути. Загалом курсують 720 автобусів (з них 116 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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