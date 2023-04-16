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  • Як у Дніпрі працює громадський транспорт у святкову неділю: розклад руху

Як у Дніпрі працює громадський транспорт у святкову неділю: розклад руху

Сьогодні 09:07
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт у святкову неділю: розклад руху

У святкову неділю, 16 квітня, у Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі, за розкладом вихідного дня.

Загалом на маршрути вийшло 137 одиниць рухомого складу.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюють 92 автобусні маршрути. Загалом курсують 720 автобусів (з них 116 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт у святкову неділю: розклад рухуУкраїнська

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