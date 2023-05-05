Як у Дніпрі працює громадський транспорт 5 травня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:
https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 711 автобусів (з них 113 – великої місткості).
Читайте також:
Автор:
Російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де,…
4 травня 2023 року електротранспорт працюватиме у штатному режимі за…
Сьогодні, 2 травня, у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у…
У Дніпрі через перекриття Амурського мосту тимчасово змінилася схема руху…