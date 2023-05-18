Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:
https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 707 автобусів (з них 117 – великої місткості).
Читайте також:
У Дніпрі розшукують безвісти зниклу 12-річну Світлану Дашко.
Пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вулиці Великій Діївській у…
Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском…
27 червня 2023 року чоловікові мало би виповнитися 44 роки.