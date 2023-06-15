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Як у Дніпрі працює громадський транспорт 15 червня

Сьогодні 09:00
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Сьогодні, 15 червня у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт 15 червня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 710 автобусів (з них 118 – великої місткості).

 

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