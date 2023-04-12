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Як у Дніпрі працює громадський транспорт 12 квітня: графіки

Сьогодні 10:00
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Сьогодні, 12 квітня у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт 12 квітня: графіки

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працює 92 автобусних маршрутів. Загалом курсує 720 автобусів (з них 124 – великої місткості).

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Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт 12 квітня: графікиУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі працює громадський транспорт 12 квітня: графікиРусский

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