Як у Дніпрі працює ботанічний сад у вересні

Ботанічний сад ДНУ працює по будням з 9:00 до 15:00. В ці дні можна прогулятися по саду та завітати до теплиці. Вхід з вулиці Бронетанкова 1а.
Про це повідомила адміністрація Ботанічного саду в соцмережах.
Додаткова робоча субота запланована на 21 вересня. В цей день Ботсад працюватиме з 10:00 до 16:00. Теплиця буде відкрита до 15 години. Також можна відвідати оранжерею.
Вартість вхідних квитків:
Пільги надаються вимушеним переселенцям та їх дітям за умов пред’явлення посвідчення.
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