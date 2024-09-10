Як у Дніпрі працює ботанічний сад у вересні

У вересні у Ботанічному саду Дніпра запланована одна робоча субота.

Ботанічний сад ДНУ працює по будням з 9:00 до 15:00. В ці дні можна прогулятися по саду та завітати до теплиці. Вхід з вулиці Бронетанкова 1а.

Про це повідомила адміністрація Ботанічного саду в соцмережах.

Додаткова робоча субота запланована на 21 вересня. В цей день Ботсад працюватиме з 10:00 до 16:00. Теплиця буде відкрита до 15 години. Також можна відвідати оранжерею.

Вартість вхідних квитків:

для дорослих: повний 45 грн, пільговий 15грн;

для дітей 7-14 років: повний 15грн, пільговий 9 грн.

діти до 7 років безкоштовно.

Пільги надаються вимушеним переселенцям та їх дітям за умов пред’явлення посвідчення.

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