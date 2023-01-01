Як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт 1 січня

Як повідомили в департаменті транспорту міськради, 1 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють такі технічні рейси:
Трамваї та тролейбуси курсуватимуть по місту з 8:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30.
Міські автобусні маршрути працюватимуть з 7 години ранку, далі – в режимі вихідного дня.
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