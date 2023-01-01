Як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт 1 січня

У Дніпрі 1 січня працюватиме електротранспорт.

Як повідомили в департаменті транспорту міськради, 1 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють такі технічні рейси:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20;

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17.

Трамваї та тролейбуси курсуватимуть по місту з 8:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30.

Міські автобусні маршрути працюватимуть з 7 години ранку, далі – в режимі вихідного дня.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: