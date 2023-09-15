Як у Дніпрі отримати субсидію на опалювальний сезон 2023 року

Журналісти dnepr.info дізналися, що потрібно для оформлення субсидії та як бути, якщо є борги за комуналку.
Субсидія призначається двічі на рік – на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня та на опалювальний – з 1 жовтня по 30 квітня. Для тих, хто вже користувався субсидією з початку травня, допомогу буде продовжено автоматично, так що повторно звертатися за її призначенням не потрібно.
При розрахунку субсидії з 1 жовтня цього року враховуватимуться доходи членів домогосподарства за перші два квартали 2023 року.
Подати заяву на отримання субсидії можна: через портал Пенсійного фонду, мобільний додаток ПФУ, портал «Дія» або звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України, або до сільської, селищної чи міської ради із заявою.
Щоб оформити допомогу на оплату комуналки не виходячи з дому, потрібно зареєструватися або авторизуватися на вибраному порталі або у додатку.
У заяві (для тих, хто подає в електронному та паперовому вигляді) потрібно вказати ПІБ заявника, серію та номер паспорта, номер картки платника податків не тільки заявника, а і людей, які проживають у домогосподарстві, а також адресу проживання та рахунок у банку, на який виплачуватимуть допомогу від держави. За кілька днів заявнику повідомлять про рішення будь-яким зручним для нього способом.
Якщо домогосподарство має борги за оплату комуналки понад три місяці або більше 680 грн – допомогу можуть не надати. Але якщо субсидія дуже потрібна – слід звернутися до постачальника послуг, за які заборгувало домогосподарство та укласти з ним договір про реструктуризацію боргу. Копію договору слід прикріпити до заяви на субсидію.
Минулого опалювального сезону середній розмір субсидії по Україні становив 1,6 тис грн. Нарахуванням субсидії займаються органи Пенсійного фонду. Субсидію призначають, якщо оплата комунальних послуг «з’їдає» понад 15% від суми доходів усіх осіб, які проживають у домогосподарстві.
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