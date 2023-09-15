Як у Дніпрі отримати субсидію на опалювальний сезон 2023 року

Наближається опалювальний сезон, час оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг тим, хто цього ще не зробив.

Журналісти dnepr.info дізналися, що потрібно для оформлення субсидії та як бути, якщо є борги за комуналку.

Коли її призначають

Субсидія призначається двічі на рік – на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня та на опалювальний – з 1 жовтня по 30 квітня. Для тих, хто вже користувався субсидією з початку травня, допомогу буде продовжено автоматично, так що повторно звертатися за її призначенням не потрібно.

При розрахунку субсидії з 1 жовтня цього року враховуватимуться доходи членів домогосподарства за перші два квартали 2023 року.

Де можна оформити субсидію у 2023 році

Подати заяву на отримання субсидії можна: через портал Пенсійного фонду, мобільний додаток ПФУ, портал «Дія» або звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України, або до сільської, селищної чи міської ради із заявою.

Щоб оформити допомогу на оплату комуналки не виходячи з дому, потрібно зареєструватися або авторизуватися на вибраному порталі або у додатку.

Які документи необхідні

У заяві (для тих, хто подає в електронному та паперовому вигляді) потрібно вказати ПІБ заявника, серію та номер паспорта, номер картки платника податків не тільки заявника, а і людей, які проживають у домогосподарстві, а також адресу проживання та рахунок у банку, на який виплачуватимуть допомогу від держави. За кілька днів заявнику повідомлять про рішення будь-яким зручним для нього способом.

Якщо є борги

Якщо домогосподарство має борги за оплату комуналки понад три місяці або більше 680 грн – допомогу можуть не надати. Але якщо субсидія дуже потрібна – слід звернутися до постачальника послуг, за які заборгувало домогосподарство та укласти з ним договір про реструктуризацію боргу. Копію договору слід прикріпити до заяви на субсидію.

Минулого опалювального сезону середній розмір субсидії по Україні становив 1,6 тис грн. Нарахуванням субсидії займаються органи Пенсійного фонду. Субсидію призначають, якщо оплата комунальних послуг «з’їдає» понад 15% від суми доходів усіх осіб, які проживають у домогосподарстві.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: