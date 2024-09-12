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  • Як у Дніпрі дістатися до острова Горілий: знаходиться поряд з ж/м Червоний Камнінь

Як у Дніпрі дістатися до острова Горілий: знаходиться поряд з ж/м Червоний Камнінь

Сьогодні 14:33
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У Дніпрі на річці є багато «диких» островів. Вони не великі за своїми розмірами, часто носять дивні назви і дістатися до них можна на човні або каяку. Один з таких островів знаходиться навпроти житлового масиву Червоний Камінь.

Новости Днепра про Як у Дніпрі дістатися до острова Горілий: знаходиться поряд з ж/м Червоний Камнінь

Журналісти dnepr.info дізналися історію острова Горілий.

Острів Горілий знаходиться в плеяді островів, які можна побачити і до яких можна доплисти з житлового масиву Покровський або Червоний Камінь. За часів Катеринослава він був більшим у розмірах, але у зв’язку з будівництвом ДніпроГЕС більша частина острова пішла під воду.

Зараз для туристів доступна лише його мала частина розміром приблизно близько кілометра. Практично поруч із ним знаходиться ще один невеликий острівець під назвою: «Дівочий».

Новости Днепра про Як у Дніпрі дістатися до острова Горілий: знаходиться поряд з ж/м Червоний Камнінь

На острові є пісок та багато дерев. Можливо, тут колись відпочивали люди. Свою назву острів отримав через те, що під час одного з татаро-монгольської навали на острові сталася спочатку битва, а потім спалахнула пожежа, що охопила всю територію суші.

Новости Днепра про Як у Дніпрі дістатися до острова Горілий: знаходиться поряд з ж/м Червоний Камнінь

За іншою версією, вогонь на острові спалахнув не під час битв, а через те, що козаки, які тут рибалили, розвели багаття під час сухої походи і не змогли впоратися з полум’ям, яке вітер миттєво розніс на рослинність на острові і всі дерева спалахнули наче сірник.

Новости Днепра про Як у Дніпрі дістатися до острова Горілий: знаходиться поряд з ж/м Червоний Камнінь

Острів не покинутий, сюди регулярно приїжджають любителі «дикого» відпочинку, ночують у наметах, прибирають територію. Є на острові свого роду причал, кілька лавок, склотений з дощок дах, що дозволяє сховатися від дощу. Регулярні гості тут і рибалки.

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Новости Днепра про Як у Дніпрі дістатися до острова Горілий: знаходиться поряд з ж/м Червоний КамніньУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі дістатися до острова Горілий: знаходиться поряд з ж/м Червоний КамніньРусский

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