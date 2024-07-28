Як у Дніпрі будуть діяти графіки погодинних відключень світла 29 липня

Про це повідомляє “Укренерго” у своїх соцмережах.
Завтра, 29 Липня, з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень, — йдеться у дописі компанії.
В інші години стабілізаційні відключення не відбуватимуться.
Про усі зміни у розкладі можна подивитись на офіційному сайті компанії ДТЕК.
Користувачів закликають ощадливо використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу.
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