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Як у Дніпрі 4 лютого курсуватиме електротранспорт: графік і маршрути

Сьогодні 09:01
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У суботу, 4 лютого, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси.

Новости Днепра про Як у Дніпрі 4 лютого курсуватиме електротранспорт: графік і маршрути

Загалом на маршрути электротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу. Про це повідомляється в Telegram-каналі Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради.

Працюють наступні технічні рейси:

Тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всього 35 транспортних засобів;

Трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всього 50 вагонів.

Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.

Зазначається, що через нестабільну ситуацію з електропостачанням, зокрема через аварійні відключення підстанцій, графік роботи може змінюватися протягом дня. 

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Новости Днепра про Як у Дніпрі 4 лютого курсуватиме електротранспорт: графік і маршрутиУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі 4 лютого курсуватиме електротранспорт: графік і маршрутиРусский

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