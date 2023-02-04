Як у Дніпрі 4 лютого курсуватиме електротранспорт: графік і маршрути

Загалом на маршрути электротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу. Про це повідомляється в Telegram-каналі Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради.
Працюють наступні технічні рейси:
Тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всього 35 транспортних засобів;
Трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всього 50 вагонів.
Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.
Зазначається, що через нестабільну ситуацію з електропостачанням, зокрема через аварійні відключення підстанцій, графік роботи може змінюватися протягом дня.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині ніч на 4 лютого видалася неспокійною. Окупанти знову…
У січні потреба в потужності для Дніпропетровської області становила 2200…
У п'ятницю, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків…
Автомат Калашникова, магазини та понад 1, 2 тис. патронів до…