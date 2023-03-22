Як у Дніпрі 22 березня працює громадський транспорт: де подивитися графік

Сьогодні громадський транспорт у Дніпрі працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом 22 березня на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу. У той же час зазначається, що містом працюють 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 730 автобусів (з них 136 – великої місткості).

Розклад руху електротранспорту можна дізнатись на офіційному сайті КП “Дніпровський електротранспорт” або в Telegram-боті.

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