Як у Дніпрі 22 березня працює громадський транспорт: де подивитися графік

Загалом 22 березня на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу. У той же час зазначається, що містом працюють 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 730 автобусів (з них 136 – великої місткості).
Розклад руху електротранспорту можна дізнатись на офіційному сайті КП “Дніпровський електротранспорт” або в Telegram-боті.
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Надежда Захарченко
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