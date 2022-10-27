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Як у 90-ті: у Дніпрі затримали банду рекетирів

Сьогодні 14:49
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У Дніпрі поліцейські вручили підозру трьом учасникам злочинної групи, які вимагали гроші у підприємців.

Новости Днепра про Як у 90-ті: у Дніпрі затримали банду рекетирів

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, п’ятеро чоловіків організували злочинну групу, яка діяла на території Дніпропетровської області. Погрозуючи фізичною розправою, учасники банди вимагали у підприємців гроші.

Для викриття підозрюваних слідчі ГУНП в Дніпропетровській області спільно з оперативними працівниками СБУ провели спецоперацію.

24 жовтня на одній із вулиць Дніпра правоохоронці затримали трьох чоловіків віком 25, 42 та 43 роки під час отримання грошей. Слідчі задокументували факт вимагання 500 доларів США у місцевого жителя.

В автомобілях та за місцями мешкання вимагачів провели обшуки, в результаті яких вилучили понад 800 тис. гривень у різній валюті, банківські картки, рації та інші речові докази. Також вилучено чотири автомобілі, на яких пересувалися затримані.

Всім фігурантам справи оголошено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі заходи для встановлення їх спільників та інших потерпілих осіб.

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Новости Днепра про Як у 90-ті: у Дніпрі затримали банду рекетирівУкраїнська

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