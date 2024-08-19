Як у 1980-х роках у Дніпрі виглядали МАФи з овочами: будівля з сітки та ваги з гирями

Сьогодні у Дніпрі на кожному житловому масиві та навіть біля зупинок громадського транспорту можна побачити невеликі МАФи чи виносну торгівлю овочами. Такі намети з товаром неподалік багатоповерхових будинків – не рідкість, подібні МАФи були у Дніпрі та у 1980-х роках.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядали маленькі магазинчики, де можна було купити овочі та фрукти понад 40 років тому.

Кожен такий «МАФ» мав свою назву. Невигадливо і часто вони називалися однаково: «Ягідка», «Росинка» тощо. На виносному столі розміщувалися ваги і поруч продавець розкладав товар. Вибирати було не можна – провізію у пакет накладав сам продавець. Весь товар зберігався у літню пору в «будівлі» із залізної сітки, в зимовий час її «утеплювали» дошками. Товар зберігався в ящиках та мішках. У літньо-осінній період овочі часто купували сітками та мішками – на консервацію та для зберігання.

Кожна така торгова точка мала свій режим роботи і перерву. І часто перерви «перетиналися» з режимом роботи різних підприємств, а от годинник роботи був з 7 ранку і до 19 вечора, щоб усі бажаючі на шляху додому могли закупити необхідний набір овочів до вечері.

«Такий лоток був на Лівобережному, Сонячному, Слобожанському і Пастера. Регулярно купувала там овочі та фрукти. Вибір був невеликий, але овочі були гарної якості», – згадує мешканка Дніпра Ганна Михайленко.

За її словами, у таких торгових точках працювали продавці, обов’язковим атрибутом яких був фартух, де в кишені вони зберігали гроші і звідти діставали здачу, а також нарукавники. Особливо актуальними вони були у зимовий час. Їх використовували для того, щоб при роботі з овочами не забруднити одяг.

У зимовий час продавці одягали це все поверх верхнього одягу, а на ноги обували валянки, щоби було тепліше. У холодну пору року столик із вагами та асортиментом на вулицю не виносили – розміщували його безпосередньо у самому приміщенні. Весь товар зважували на терезах за допомогою гирь.

фото: группа “Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города”

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