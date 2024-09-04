Як у 1970-х роках виглядало місце, де сьогодні знаходиться сквер Прибережний: багато зелені та стежки

Журналісти dnepr.info згадали, як виглядало це місце на житловому масиві Перемога до того, як тут відкрився новий сквер.
Жилмасив Перемога була задумана і спроектована наприкінці 1960-х років, а реалізована в наступні два десятки років. На намитому березі з’явилися багатоповерхові житлові будинки, необхідна інфраструктура у вигляді магазинів, дитячих садків та шкіл. Було облаштовано набережну. Але частина прибережної території залишилася просто необладнаною зеленою зоною.
Одна із таких зелених зон була на тому місці, де сьогодні знаходиться сквер. Тут росли дерева та кущі, але не було дитячого майданчика, лав чи можливості відпочивати на березі річки.
Через те, що зелену зону не доглядали, вона перетворилася на покинуту територію, з аварійними деревами, сміттям і відсутністю освітлення. Зустріти тут вдень можна було лише тих, хто гуляє із собаками. У 2019 році територію вирішили реконструювати та облаштували тут сквер.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі жителі одного із будинку без газу, бо обладнання…
Число постраждалих збільшилося.
Колишні чоловік та жінка побилися в кафе через 100 гривень.
У Дніпрі помер видатний лікар і колишній керівник лікарні №7.