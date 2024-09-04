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  • Як у 1970-х роках виглядало місце, де сьогодні знаходиться сквер Прибережний: багато зелені та стежки

Як у 1970-х роках виглядало місце, де сьогодні знаходиться сквер Прибережний: багато зелені та стежки

Сьогодні 17:19
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2019 року до Дня міста у Дніпрі стало на один сквер більше – на набережній з'явився сквер «Прибережний». Він знаходиться на житловому масиві Перемога-1. Зелена зона – 3,8 га. Тут є фонтан, дитячі гойдалки, тренажери для занять спортом, лавочки незвичайної форми, сидячи на яких можна милуватися річкою. Сквер розташований на березі Дніпра.

Новости Днепра про Як у 1970-х роках виглядало місце, де сьогодні знаходиться сквер Прибережний: багато зелені та стежки

Журналісти dnepr.info згадали, як виглядало це місце на житловому масиві Перемога до того, як тут відкрився новий сквер.

Жилмасив Перемога була задумана і спроектована наприкінці 1960-х років, а реалізована в наступні два десятки років. На намитому березі з’явилися багатоповерхові житлові будинки, необхідна інфраструктура у вигляді магазинів, дитячих садків та шкіл. Було облаштовано набережну. Але частина прибережної території залишилася просто необладнаною зеленою зоною.

Новости Днепра про Як у 1970-х роках виглядало місце, де сьогодні знаходиться сквер Прибережний: багато зелені та стежки

Одна із таких зелених зон була на тому місці, де сьогодні знаходиться сквер. Тут росли дерева та кущі, але не було дитячого майданчика, лав чи можливості відпочивати на березі річки.

Новости Днепра про Як у 1970-х роках виглядало місце, де сьогодні знаходиться сквер Прибережний: багато зелені та стежки

Через те, що зелену зону не доглядали, вона перетворилася на покинуту територію, з аварійними деревами, сміттям і відсутністю освітлення. Зустріти тут вдень можна було лише тих, хто гуляє із собаками. У 2019 році територію вирішили реконструювати та облаштували тут сквер.

Новости Днепра про Як у 1970-х роках виглядало місце, де сьогодні знаходиться сквер Прибережний: багато зелені та стежки 

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Новости Днепра про Як у 1970-х роках виглядало місце, де сьогодні знаходиться сквер Прибережний: багато зелені та стежкиУкраїнська Новости Днепра про Як у 1970-х роках виглядало місце, де сьогодні знаходиться сквер Прибережний: багато зелені та стежкиРусский

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