Як тобі таке, Ілоне Маску?: у Дніпрі до авто приєднали піч на дровах (ВІДЕО)

У Дніпрі водій вмонтував в машину піч на дровах.

На вулицях Дніпра помітили дивну машину. Відео опублікували в телеграм-каналі Х.Дніпро.

Чоловік вмонтував в авто габаритну піч на тліючих дровах. Таким чином власник чудо-автівки, ймовірно, вирішив зігрітися у холодну пору року.

Чи спрацювало це – невідомо, але водій машини повеселив перехожих. Від себе додамо, що це не дуже безпечний спосіб обігріву.

Як тобі таке, Ілоне Маску? – жартують користувачі мережі.

Враховуючи ситуацію з електроенергією в Україні через російські обстріли, для наших доріг більше підходять такі машини, аніж електрокари Тесла.

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