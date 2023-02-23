Як сьогодні у Дніпрі працюватиме електротранспорт: маршрути та графік

У Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Через проведення планових ремонтних робіт на одному з трансформаторних пунктів енергопостачання буде знеструмлено тягову підстанцію електротранспорту, тому з 9:00 до 13:00 трамвайний маршрут №5 курсуватиме до зупинки «Трубний завод».

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:

на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсує 736 автобусів (з них 142 – великої місткості).

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