Як школярам у Дніпрі отримати учнівський квиток для безплатного проїзду в транспорті

У Дніпрі продовжують видавати учнівські квитки, з якими можна отримати пільги для проїзду в транспорті.

У Дніпрі школярі мають право на учнівський квиток та пільги, який він надає. Йдеться про безплатний проїзд в електротранспорті та знижку -25 % на автобусні маршрути. На сьогодні вже отримано 3 000 анкет від батьків першокласників, які опрацюють найближчим часом.





Учнівські дітей, батьки яких надали всі дані вчасно, вже були виготовлені та передані до закладів освіти. Це 2 000 квитків. Процедура заповнення анкет на отримання триває. Це можна зробити за посиланням: cabinet.dniprorada.gov.ua або взяти паперовий варіант у школі і потім туди ж і принести.

У дітей-ВПО також є право на учнівський. З початку повномасштабного вторгнення РФ учнівські квитки у Дніпрі отримали 7 256 дітей-переселенців.





Для отримання квитка слід надати до свого закладу документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи. Обов’язкова умова – бути зареєстрованим у закладі загальної середньої освіти міста Дніпра. А також необхідно заповнити паперову анкету з інформацією щодо одного з батьків учня та інформацію щодо дитини. Анкету можна отримати у свого класного керівника. Вона проходить верифікацію й учнівський відправляється на друк. Виготовлення квитка займає 21 день, — зазначили в міськраді.

Щодо учнівського квитка можна звертатися на гарячу лінію КП «єДніпро»: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94 -94 з понеділка по четвер з 09:00-18:00, у п’ятницю з 09:00-16:45.

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