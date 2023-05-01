Як раніше виглядав знаменитий фонтан із журавлями на лівому березі Дніпра (ФОТО)

Біля однієї з музичних шкіл на лівому березі Дніпра кілька десятків років тому було встановлено скульптуру двох журавлів. Знаходилася вона просто у фонтані.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як вона виглядала.

З’явилася скульптура у фонтані на початку 1970-х років. Назви в неї не було, тому її одразу назвали «Журавлями». Знаходився фонтан на Слобожанському проспекті. Облаштували його поряд з будинком піонерів, який пізніше перетворився на музичну школу.

За однією з версій, птахи, що летять, були пам’ятником під назвою «Журавлям, що відлітають вдалину», а створив його скульптор на згадку про своїх друзів, які назавжди поїхали в інші країни. Але наскільки реальною є ця версія – дізнатися неможливо.

Тут часто призначалися зустрічі, а вечорами неподалік фонтану грали діти. Для багатьох жителів району цей фонтан був символом їхнього дитинства чи юності.

«Біля цього фонтану я призначив перше побачення своїй майбутній дружині. Зараз від нього мало що залишилося, та й виглядає він гнітюче», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Олександр Горобець.

Зараз поруч із фонтаном знаходиться автосалон, а в самій чаші давно вже немає птахів, та й сам фонтан виглядає не найкращим чином. Кілька років у самому фонтані лежала скульптура, що покосилася, а потім в один день несподівано зникла. Куди – невідомо. Зараз у чаші фонтану росте трава, зі стін відлетіла штукатурка та облицювання.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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