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Блакитний колір та форма щогли: чому «Парус» у Дніпрі так називається

Сьогодні 12:12
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Житлові масиви у Дніпрі почали масово з'являтися у 1970-х роках. У різних куточках міста велося інтенсивне будівництво багатоповерхових будинків, але звідки інженери та проектувальники брали назви для нових житлових масивів – загадка і донині. Багато мешканців мікрорайонів досі  не знають, чому ця територія так називається.

Новости Днепра про Блакитний колір та форма щогли: чому «Парус» у Дніпрі так називається

1971 року в Дніпрі було закладено житловий масив «Діївський». Планувалося, що він складатиметься з трьох «частин» – «Червоного Камня», «Покровського» та «Паруса», але в результаті вийшло, що кожен із них став «самостійним» спальним районом. «Діївський» планували розташувати між старовинними поселеннями Діївка та Нові Кайдаки.

Спочатку звели «Червоний Камінь», потім почали будувати «Покровський» і за ним «Парус». Він знаходився на самій околиці міста, що межувала з селищем «Діївка». Перші будинки тут з’явилися 1980 року. 50 років тому на його місці були одноповерхові будинки, бьолотиста місцина та гори промислових відвалів.

Новости Днепра про Блакитний колір та форма щогли: чому «Парус» у Дніпрі так називається

Зводити будинки почали ударними темпами і до 1990 року «Парус» було поділено вже на два мікрорайони «Парус» та «Парус-2». Будували переважно панельні дев’ятиповерхівки, оскільки це було швидко і дешево.

Новости Днепра про Блакитний колір та форма щогли: чому «Парус» у Дніпрі так називається

Якщо «Червоний Камінь» назвали так на честь гранітного кар’єру, що знаходиться на території масиву, то  достаменної версії назви «Парус» не існує, тільки кілька легенд. Згідно з однією з них, будинки тут збудовані таким чином, щоб, глянувши на панораму району з висоти, можна було побачити натягнуте вітрило корабля. Згідно з другою версією – багатоповерхівки мали пофарбувати у блакитний колір, щоб вони нагадували «надуті» вітрила корабля біля річки. Але жодна ні друга версія жодного підтвердження не одержали, а залишилися легендами серед мешканців масиву.

фото: В. Рязанов, Ю. Савенков

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Новости Днепра про Блакитний колір та форма щогли: чому «Парус» у Дніпрі так називаєтьсяУкраїнська Новости Днепра про Блакитний колір та форма щогли: чому «Парус» у Дніпрі так називаєтьсяРусский

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