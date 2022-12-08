Блакитний колір та форма щогли: чому «Парус» у Дніпрі так називається

Житлові масиви у Дніпрі почали масово з'являтися у 1970-х роках. У різних куточках міста велося інтенсивне будівництво багатоповерхових будинків, але звідки інженери та проектувальники брали назви для нових житлових масивів – загадка і донині. Багато мешканців мікрорайонів досі не знають, чому ця територія так називається.

1971 року в Дніпрі було закладено житловий масив «Діївський». Планувалося, що він складатиметься з трьох «частин» – «Червоного Камня», «Покровського» та «Паруса», але в результаті вийшло, що кожен із них став «самостійним» спальним районом. «Діївський» планували розташувати між старовинними поселеннями Діївка та Нові Кайдаки.

Спочатку звели «Червоний Камінь», потім почали будувати «Покровський» і за ним «Парус». Він знаходився на самій околиці міста, що межувала з селищем «Діївка». Перші будинки тут з’явилися 1980 року. 50 років тому на його місці були одноповерхові будинки, бьолотиста місцина та гори промислових відвалів.

Зводити будинки почали ударними темпами і до 1990 року «Парус» було поділено вже на два мікрорайони «Парус» та «Парус-2». Будували переважно панельні дев’ятиповерхівки, оскільки це було швидко і дешево.

Якщо «Червоний Камінь» назвали так на честь гранітного кар’єру, що знаходиться на території масиву, то достаменної версії назви «Парус» не існує, тільки кілька легенд. Згідно з однією з них, будинки тут збудовані таким чином, щоб, глянувши на панораму району з висоти, можна було побачити натягнуте вітрило корабля. Згідно з другою версією – багатоповерхівки мали пофарбувати у блакитний колір, щоб вони нагадували «надуті» вітрила корабля біля річки. Але жодна ні друга версія жодного підтвердження не одержали, а залишилися легендами серед мешканців масиву.

фото: В. Рязанов, Ю. Савенков

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