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  • Як раніше виглядав перший пологовий будинок Катеринослава: на його місці тепер стоїть МФК (ФОТО)

Як раніше виглядав перший пологовий будинок Катеринослава: на його місці тепер стоїть МФК (ФОТО)

Сьогодні 14:41
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Дніпро стрімко змінюється. На місці старовинних будівель з'являються нові. Під знесення потрапляють не лише старовинні доходні будинки, а й лікарні. Так, на місці однієї із старовинних медустанов Дніпра сьогодні знаходиться новий житловий комплекс.

Новости Днепра про Як раніше виглядав перший пологовий будинок Катеринослава: на його місці тепер стоїть МФК (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, що раніше було на його місці.

Раніше неподалік центрального ринку, на колишній Гімнастичній вулиці знаходився перший міський пологовий будинок. Побудований він був наприкінці ХІХ століття. Будівля була одноповерховою, з червоної цегли. Оскільки будинок спочатку будувався як лікарняний заклад, то його планування було відповідним – з палатами для породіль, операційною, маніпуляційною.

Новости Днепра про Як раніше виглядав перший пологовий будинок Катеринослава: на його місці тепер стоїть МФК (ФОТО)

Місце для пологового будинку на той час було обрано дивним – на вулиці Гімнастичній знаходилася частина галасливого ринку, пивоварний завод «Боте» та казенний очисний винний склад.

Це була місцевість, яка активно забудовувалася на той час.

Будівлю збудували одноповерховою, щоб хворим та молодим матусям не треба було ходити сходами.

Новости Днепра про Як раніше виглядав перший пологовий будинок Катеринослава: на його місці тепер стоїть МФК (ФОТО)

На початку 1960-х років у Дніпрі було збудовано новий міський пологовий будинок, а ця будівля перетворилася на лікарню. Але ремонтом приміщень ніхто не займався, згодом воно перетворилося на аварійне та лікарня була виселена. Будівля простоювала і повільно руйнувалася.

Новости Днепра про Як раніше виглядав перший пологовий будинок Катеринослава: на його місці тепер стоїть МФК (ФОТО)

На початку 2010-х його було знесено і тепер на його місці знаходиться новий багатофункціональний житловий комплекс.

фото: О. Волок, О. Бердик, В. Житніков

 

 

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Новости Днепра про Як раніше виглядав перший пологовий будинок Катеринослава: на його місці тепер стоїть МФК (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як раніше виглядав перший пологовий будинок Катеринослава: на його місці тепер стоїть МФК (ФОТО)Русский

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