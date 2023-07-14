Як раніше виглядав легендарний пивбар «Яма»: олімпійські емблеми на вікнах та столики на вулиці (ФОТО)

Раніше у Дніпрі основними питними закладами були не ресторани, а півбари. В них полюбляли проводити час зокрема й студенти. Деякі з таких закладів були неподалік вишів та гуртожитків. Купити там можна було пиво не лише у кухлі, а й налити у свою тару та забрати додому.

Журналісти dnepr.info згадали, як виглядав пивбар «Яма» у Дніпрі.

Пивний бар «Яма» знаходився на вулиці Паторжинського, у гирлі балки. Постійними клієнтами там були студенти з різних навчальних закладів, розташованих неподалік. «Яму» також ще називали «Олімпійкою», тому що вікна закладу були прикрашені емблемами олімпійських ігор. Офіційна назва була «Півбар №104».

Пити пиво можна було як усередині закладу, так і зовні – біля входу стояли столики, де клієнти пивбару грали у карти та нарди.

«Яма» приваблювала багатьох любителів хмільного напою, але якість пива не завжди була гарною, іноді його «розбавляли» пральним порошком для створення більшої піни.

Незважаючи на те, що у пивбарі на додачу до пива має продаватися і закуска – купити щось у «Ямі» до напою було складно. Закуска під назвою «сковородка з м’ясом» була у меню дуже рідко. І хоча в кожному питному закладі існують правила, що «зі своїм не можна» в «Яму» клієнти носили з собою горілку та відкрито доливали її в келихи до пива, попиваючи хмільне на вулиці за столиками. Також у барі можна було купити пива на розлив додому.

«Я туди одного разу двічі на мотоциклі з коляскою за пивом приїжджав. Один раз погано уклав і недовіз – два пляшки розбилися. Довелося їхати вдруге – вдруге все пройшло вдало», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Володимир Горлов.

Закрився пивбар «Яма» 1997 року. На його місці спочатку було дороге кафе, а потім салон краси.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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