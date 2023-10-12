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  • Раніше на місці міської бібліотеки у Дніпрі була колишня комуналка без даху: рідкісні фото

Раніше на місці міської бібліотеки у Дніпрі була колишня комуналка без даху: рідкісні фото

Сьогодні 17:58
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Міська публічна бібліотека була заснована у Дніпрі у 1947 році. За час свого існування вона переїжджала лише один раз у 2003 році. Якщо до цього вона знаходилася в прибутковому будинку на центральному проспекті, то потім – також переїхала в прибутковий будинок, але трохи далі.

Новости Днепра про Раніше на місці міської бібліотеки у Дніпрі була колишня комуналка без даху: рідкісні фото

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядала будівля центральної бібліотеки і як вона виглядає зараз.

У середині 1950-х років у Дніпрі біля Міської публічної бібліотеки з’явився свій будинок – він знаходився в особняку на центральному проспекті. Старовинний триповерховий будинок 1905 року споруди не ремонтувався багато років і його приміщення були не придатні для зберігання книг і 2003 року міська бібліотека переїхала до нової будівлі на вулиці Воскресенській.

Новости Днепра про Раніше на місці міської бібліотеки у Дніпрі була колишня комуналка без даху: рідкісні фото

Історія другої будівлі, де сьогодні знаходиться бібліотека, дуже незвичайна. Зведений на початку 1880-х років двоповерховий прибутковий будинок до середини 1990-х років перетворився на покинутий і нікому не потрібний особняк на одній із центральних вулиць міста. Раніше це була комунальна квартира, де мешканці добудували балкони. Будівля також не ремонтувалася з дня її заснування і була зовсім непридатною для життя в ній. Кілька разів тут траплялися пожежі.

Новости Днепра про Раніше на місці міської бібліотеки у Дніпрі була колишня комуналка без даху: рідкісні фото

Незважаючи на військові дії в 1940-х роках будинку вдалося вціліти. Згідно з місцевою легендою, власником прибуткового будинку був багатий циган. Він дуже любив свій будинок і добре ставився до тих, хто винаймав у нього кімнату, міг віддати її за низькою ціною або почекати, поки у постояльця з’являться гроші для оплати, а деяким взагалі прощав борг за квартиру. Він любив допомагати людям і часто по  доброті пускав їх переночувати до себе в будинок.

Новости Днепра про Раніше на місці міської бібліотеки у Дніпрі була колишня комуналка без даху: рідкісні фото

У 1917 році він вирішив виїхати з міста, а наглядати за будинком попросив одну із постоялиць. Але в 1920 році вона також була змушена виїхати. Вона так полюбила цей дім, що в останні кілька днів усе ходила по кімнатах і примовляла: «Ах, якби будинок мене дочекався, якби будинок мене дочекався». Під час окупації та звільнення Дніпра будинок дивом залишився неушкодженим. Як свідчить ця легенда, після Другої світової війни ця жінка повернулася до міста, проте потрапити до будинку не могла. Вона часто ходила милуватися ним, згадуючи час, коли тут жила. Коли  навідуватись до будинку вона перестала – він почав потроху руйнуватись.

Новости Днепра про Раніше на місці міської бібліотеки у Дніпрі була колишня комуналка без даху: рідкісні фото

У 2003 році будинок було відреставровано, оновлено та відновлено фасад, до нього також було прибудовано кілька поверхів і з того часу бібліотека знаходиться у колишньому прибутковому будинку.

Новости Днепра про Раніше на місці міської бібліотеки у Дніпрі була колишня комуналка без даху: рідкісні фото

фото: блог А. Костюка, О. Волок, gorod.dp.ua

 

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Новости Днепра про Раніше на місці міської бібліотеки у Дніпрі була колишня комуналка без даху: рідкісні фотоУкраїнська Новости Днепра про Раніше на місці міської бібліотеки у Дніпрі була колишня комуналка без даху: рідкісні фотоРусский

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