Як працюють мистецькі та спортивні школи Дніпра

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У Дніпрі продовжують роботу спортивні та мистецькі школи міста. Для комфортного перебування дітей у закладах усувають аварійність – ремонтують приміщення. Так, у спортивній школі олімпійського резерву з кульової стрільби № 1 також провели ремонтні роботи.

«Навесні через повінь заклад затопило. Проводити заняття було просто неможливо. Нам допомогли усунути аварійність, оновили покрівлю, стіни та підлогу», — ділиться директорка СДЮСШ № 1 Надія Пущенко. «Підлогу улаштували підстильним цементно-бетонним покриттям, підняли її рівень на 20 см. Повністю зробили гідроізоляцію», — уточнив заступник директора департаменту – начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов.

Також після ремонту у школі провели відкритий урок для школярів. Тренери та спортсмени розповіли про види зброї й дали навіть вперше постріляти з гвинтівки. «Я в захваті від того, що нам дали попрактикуватися. Після цього пробного заняття зі стрільби – хочу займатись далі», — ділиться восьмикласник Ярослав Кузенко.

«У нас 21 спортивна школа у місті й заняття там – безкоштовні. Тож запрошуємо школярів відвідувати різноманітні секції», — зауважив начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики ДМР Олександр Осипов.

Навчання йде й у музичних та мистецьких школах міста. Вихованці можуть навчатися дистанційно, за змішаною формою та очно за вибором батьків. Так, у дніпровській дитячій музичній школі № 6 ім. В. І Скуратовського йде урок з гри на акордеоні.

«Я дуже люблю сюди ходити. Обрав акордеон, бо у мене брат вже на гітарі грав, треба було обирати інше й цікавіше», — ділиться 9-річний Іван.

«У нас більше 400 учнів. Для кожного у навчанні – індивідуальних підхід, щоб дитині було цікаво навчатися», – розповідає директорка Дніпровської дитячої музичної школи № 6 ім. В. І Скуратовського Наталя Іванова. Це — одна з найкращих міських музичних шкіл, уточнює заступник директора департаменту – начальник управління культури департаменту гуманітарної політики ДМР Євген Хорошилов: «Тут є інтерактивні заняття, відкритий перший в Україні інтерактивний музей на базі мистецької школи, присвячений композитору, музикознавцю-просвітнику, поету, піаністу Володимиру Скуратовському. Й для того, щоб діти могли без проблем навчатися й творити, вирішено було зробити тут укриття, ремонт якого триває».

Довідка: у Дніпрі 17 музичних шкіл, 2 школи мистецтв, 2 художні школи, 1 школа класичного танцю. Всі школи працюють з різними варіантами для розміщення вихованців у тому числі і на базі загальноосвітніх шкіл. Більш детально можна ознайомитися на сайті департаменту гуманітарної політики.

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