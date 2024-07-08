Як працюють лікарні у Дніпрі, які постраждали від ракетного обстрілу 3 липня

Медзаклади Дніпра, які були пошкоджені через обстріл 3 липня, вже працюють як зазвичай.

3 липня внаслідок обстрілу Дніпра постраждали 3 лікарні, серед яких міська дитяча лікарня. Там були пошкоджені вікна, двері та реанімаційне відділення. Все пошкоджене відновили і зараз медзаклади працюють у штатному режимі. Лікарі надають медичну допомогу в повному обсязі.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Там додали, що ні пацієнти, ні персонал лікарень 3 липня не постраждали.

«Міські медичні заклади, які постраждали у Дніпрі через ворожий ракетний обстріл 3 липня, працюють у штатному режимі. У дитячій лікарні перевірили ще й укриття. Воно відкрито цілодобово не лише для персоналу, пацієнтів, а і для усіх мешканців. Є охорона, запаси води, аптечка, ліжка, спеціально обладнані куточки для дітей», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я населення Олександра Бодня.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Дніпро 3 липня загинуло 8 людей. Також було відомо про 58 постраждалих.

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