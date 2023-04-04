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Як працює громадський транспорт в Дніпрі 4 квітня: маршрути і графік

Сьогодні 08:30
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Сьогодні, 4 квітня у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт в Дніпрі 4 квітня: маршрути і графік

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працює 92 автобусних маршрутів. Загалом курсує 721 автобусів (з них 119 – великої місткості).

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Новости Днепра про Як працює громадський транспорт в Дніпрі 4 квітня: маршрути і графікУкраїнська Новости Днепра про Як працює громадський транспорт в Дніпрі 4 квітня: маршрути і графікРусский

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