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Як працює громадський транспорт в Дніпрі 20 червня

Сьогодні 09:00
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Сьогодні, 20 червня у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня/

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт в Дніпрі 20 червня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 709 автобусів (з них 111 – великої місткості).

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