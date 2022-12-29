Як працює громадський транспорт у Дніпрі вранці 29 грудня

Вранці у четвер, 29 грудня, у Дніпрі запустили технічні рейси тролейбусів та трамваїв. Проте близько 8:00 стало відомо про припинення роботи електротранспорту через відключення більшості підстанцій.

У багатьох областях України, зокрема й у Дніпропетровській, вранці було оголошено повітряну тривогу. Очікується обстріл об’єктів енергетики. За командою НЕК Укренерго у містах області відключають світло. Йде підготовка й до відключення критичної інфраструктури.

Зараз у Дніпрі працює 90 автобусних маршрутів із загальною кількістю 779 автобусів (з них 147 автобус – великої місткості).

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