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Як працює громадський транспорт у Дніпрі вранці 29 грудня

Сьогодні 09:00
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Вранці у четвер, 29 грудня, у Дніпрі запустили технічні рейси тролейбусів та трамваїв. Проте близько 8:00 стало відомо про припинення роботи електротранспорту через відключення більшості підстанцій.

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт у Дніпрі вранці 29 грудня

У багатьох областях України, зокрема й у Дніпропетровській, вранці було оголошено повітряну тривогу. Очікується обстріл об’єктів енергетики. За командою НЕК Укренерго у містах області відключають світло. Йде підготовка й до відключення критичної інфраструктури.

Зараз у Дніпрі працює 90 автобусних маршрутів із загальною кількістю 779 автобусів (з них 147 автобус – великої місткості).

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