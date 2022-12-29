Як працює громадський транспорт у Дніпрі вранці 29 грудня

У багатьох областях України, зокрема й у Дніпропетровській, вранці було оголошено повітряну тривогу. Очікується обстріл об’єктів енергетики. За командою НЕК Укренерго у містах області відключають світло. Йде підготовка й до відключення критичної інфраструктури.
Зараз у Дніпрі працює 90 автобусних маршрутів із загальною кількістю 779 автобусів (з них 147 автобус – великої місткості).
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