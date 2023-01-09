Як працює громадський транспорт у Дніпрі сьогодні

У Дніпрі на маршрути вийшло більше 700 автобусів.

9 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшла 81 одиниця рухомого складу (36 тролейбусів та 45 трамвайних вагонів). Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 6 до 10 год. та з 16 до 19 год.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною. Через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

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