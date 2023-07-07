Як працює громадський транспорт у Дніпрі 7 липня

– № 146Б здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;
– №157А здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
– № 156, № 156А, № 90 здійснюватимуть об’їзд за схемою: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
– № 75К здійснюватиме об’їзд за схемою: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.
Зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті вул. Київської та вул. Мерзленка.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Загалом на маршрути електротранспорту вийде 203 одиниці рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 709 автобусів (з них 112 – великої місткості).
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі затримали водія-порушника.
Важлива інформація!
Сьогодні у всьому світі відзначається Всесвітній день шашлику. Це одна…
У Дніпрі у середу, 5 липня, стався жахливий інцидент.