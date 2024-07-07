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Як працює громадський транспорт у Дніпрі 7 липня

Сьогодні 10:00
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У Дніпрі ремонтні роботи в окремих районах міста призвели до зміни руху транспорту.

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт у Дніпрі 7 липня

Про це повідомляє Дніпровська міськрада на своєму офіційному порталі.

  •  Тролейбуси №5 курсуватимуть від вул. Незалежності через просп. Олександра Поля, вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу по зупинках тролейбусів «Б». Далі — за своїм маршрутом;
  • трамваї №17 призупинять рух; 
  • трамваї №5, №12 курсуватимуть до бульв. Батальйону Дніпро із заїздом на вул. Миколи Руденка;
  • трамваї №14 від Залізничного вокзалу курсуватимуть через вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича та далі за своїм маршрутом. Буде введено тимчасову зупинку на вул. Степана Бандери для можливості пересадки пасажирів на інші маршрути електротранспорту;
  • автобуси №40 та №109 у напрямку Залізничного вокзалу прямуватимуть за схемою: вул. Святослава Хороброго – вул. Андрія Фабра – вул. Старокозацька – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;
  • автобуси №32, №32К, №33 у напрямку Залізничного вокзалу будуть рухатися за схемою: просп. Олександра Поля – просп. Лесі Українки – вул. Андрія Фабра – вул. Старокозацька – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;
  • автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу курсуватиме по вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки – пров. Січовий – пл. Вокзальна;
  • автобуси №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжать об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом.

Зміни пов’язані з виконанням ремонту трамвайної колії на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери.

Також, у зв’язку з виконанням робіт з ремонту мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого:

  • автобуси № 57 А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;
  • тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийде 146 одиниць рухомого складу.

Про інші зміни у русі можна дізнатися на офіційному сайті КП “Дніпровський електротранспорт”.

Враховуйте ці зміни під час планування поїздок.

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Новости Днепра про Як працює громадський транспорт у Дніпрі 7 липняУкраїнська

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