Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Також по місту працює 92 автобусних маршрутів. Загалом курсує 724 автобуси (з них 120 – великої місткості).
Читайте також:
Минулої доби ЗСУ відбили 60 атак росіян на на Лиманському,…
У Дніпрі 16 квітня перевіряли повідомлення про мінування понад 300…
Дніпропетровщина втратила ще одного героя.
За добу в Дніпрі виявлено 87 випадків COVID-19, одужало 124…