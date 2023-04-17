Як працює громадський транспорт у Дніпрі 17 квітня - Днепр Инфо
Як працює громадський транспорт у Дніпрі 17 квітня
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Сегодня 09:00

Сьогодні, 17 квітня у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт у Дніпрі 17 квітня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працює 92 автобусних маршрутів. Загалом курсує 724 автобуси (з них 120 – великої місткості).

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