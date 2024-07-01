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Як працює громадський транспорт у Дніпрі 1 липня

Сьогодні 09:21
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У Дніпрі 1 липня громадський транспорт працює зі змінами.

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт у Дніпрі 1 липня

Про це повідомили у пресслужбі Департамента транспорту ДМР.

У зв’язку з з виконанням ремонтних робіт трамвайної колії на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери громадський транспорт курсує таким чином:

  • тролейбуси №5 курсують від вул. Незалежності через просп. Олександра Поля, вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу по зупинках тролейбусів «Б». Далі — за своїм маршрутом;
  • трамваї №17 призупинили рух; 
  • трамваї №5, №12 прямують до бульв. Батальйону Дніпро із заїздом на вул. Миколи Руденка;
  • трамваї №14 від Залізничного вокзалу курсують через вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича та далі за своїм маршрутом. Введено тимчасову зупинку на вул. Степана Бандери;
  • автобуси №73 у напрямку залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом. У зворотному напрямку – без змін;
  • автобуси №155 у напрямку залізничного вокзалу рухаються за схемою: вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки –  вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом. У зворотному напрямку – без змін.

Через виконання робіт на мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого змінено маршрут: 

  • автобусів №57А, №88 – курсуватимуть в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;
  • тролейбусів №7, №14, №17, №20 – рухатимуться в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у зв’язку з ремонтом колії та асфальтуванням проїзної частини на перехресті Донецьке шосе – проспект Миру з 29 червня по 2 липня відбулися зміни в маршруті трамваїв №18 та №19.

Отже, сьогодні, 1 липня, з 10:00 до 18:00 трамваї №18 та №19 курсуватимуть до вул. Передової, без заїзду на ж/м Лівобережний-3.

Окрім того, тривають ремонтні роботи водопроводу по вул. Академіка Белелюбського, через це трамвай №19 курсуватиме до вул. Павлова, без заїзду на пл. Старомостову.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні поїздок.

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