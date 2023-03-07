Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як працює громадський транспорт Дніпра 7 березня

Сьогодні 07:15
просмотров

Сьогодні, 7 березня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 7 березня

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:

Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсує 737 автобусів (з них 144 – великої місткості).

Читайте також:

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 7 березняУкраїнська Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 7 березняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпропетровській області на ходу загорівся BMW
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    У Дніпропетровській області на ходу загорівся BMW

    6 березняу селі Богданівка під час руху загорівся автомобіль BMW.…

    Антону Ломтєву було 38 років: у Харківській області загинув військовий із Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Антону Ломтєву було 38 років: у Харківській області загинув військовий із Дніпропетровщини

    У бою в Харківській області загинув мешканець Дніпропетровщини Антон Ломтєв.

    Ще 45 осіб: у Дніпрі виявили коронавірус у мешканців міста
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Ще 45 осіб: у Дніпрі виявили коронавірус у мешканців міста

    Протягом доби у Дніпрі зафіксовано 45 випадків захворювання на COVID-19.

    Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Обстріляли Нікополь та пошкодили приватні будинки: окупанти продовжують нищити Дніпропетровщину

    У понеділок, 6 березня, російські військові обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область)…

    Наверх