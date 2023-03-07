Як працює громадський транспорт Дніпра 7 березня

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:
Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсує 737 автобусів (з них 144 – великої місткості).
Читайте також:
Автор:
6 березняу селі Богданівка під час руху загорівся автомобіль BMW.…
У бою в Харківській області загинув мешканець Дніпропетровщини Антон Ломтєв.
Протягом доби у Дніпрі зафіксовано 45 випадків захворювання на COVID-19.
У понеділок, 6 березня, російські військові обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область)…