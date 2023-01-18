Як працює громадський транспорт Дніпра 18 січня

На тролейбусних маршрутах №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсують 37 транспортних засобів.
На трамвайні маршрути №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19 вийшло 50 вагонів.
Тролейбус №6 рухається в об’їзд місця ракетного удару через просп. Героїв та пров. Добровольців. Далі рух тролейбуса згідно із маршрутом.
Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.
Енергетична ситуація у Дніпрі залишається складною. У зв’язку з цим ситуація із рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів у загальній кількості 791 автобус (з них 150 – автобуси великої місткості).
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