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Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 5 січня

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі сьогодні 5 січня на маршрути електротранспорту вийшло 77 одиниць транспорту.

Новости Днепра про Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 5 січня

5 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні  рейси: 

  • тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9,  12, 16, 20; 
  • трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17.  

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 77 одиниць рухомого складу (36 тролейбусів та 41 вагон трамваю). Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 6 до 10 години та з 17 до 20 години.  

Енергетична ситуація по місту залишається складною, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись. 

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 786 автобусів (з них 150 – великої місткості).   

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