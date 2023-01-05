Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 5 січня

У Дніпрі сьогодні 5 січня на маршрути електротранспорту вийшло 77 одиниць транспорту.

5 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 77 одиниць рухомого складу (36 тролейбусів та 41 вагон трамваю). Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 6 до 10 години та з 17 до 20 години.

Енергетична ситуація по місту залишається складною, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 786 автобусів (з них 150 – великої місткості).

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