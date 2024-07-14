Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 15 липня
У Дніпрі завтра, 15 липня, зміниться графік руху громадського транспорту.
Про це повідомляє Департамент транспорту Дніпровської міської ради.
У зв’язку з проведенням ремонту проїзної частини на площі Соборній 15 липня з 13:00 до 14:30 діятимуть зміни у русі громадського транспорту:
тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки; тролейбуси №4, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну; тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій; кінцева зупинка автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею; автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.
Сьогодні ми
писали про те, що у центрі Дніпра загорівся пасажирський автобус. Читайте також:
Українська Русский Козенко Антон
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 18:58
Сьогодні на Дніпропетровщині сталася серйозна ДТП.
Новини Дніпра
Сьогодні 17:00
У Дніпропетровській області стався вибух у квартирі з людьми.
Новини Дніпра
Сьогодні 16:42
У Дніпрі на бульварі Слави розквітли клумби з овочами.
Новини Дніпра
Сьогодні 15:52
У Дніпрі сьогодні трапилась чергова пожежа.