Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 15 липня

У Дніпрі завтра, 15 липня, зміниться графік руху громадського транспорту.

Про це повідомляє Департамент транспорту Дніпровської міської ради.

У зв’язку з проведенням ремонту проїзної частини на площі Соборній 15 липня з 13:00 до 14:30 діятимуть зміни у русі громадського транспорту:

тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;

тролейбуси №4, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;

тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;

кінцева зупинка автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;

автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.

Сьогодні ми писали про те, що у центрі Дніпра загорівся пасажирський автобус.

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