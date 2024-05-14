Як поскаржитися на медустанову у Дніпрі та коли необхідно це робити: інструкція 2024

Як зазначили у НСЗУ, медичні заклади, на які часто надходять скарги, перебувають під особливим наглядом служби здоров’я. Таких лікарень на Дніпропетровщині налічується 42. У НСЗУ закликали мешканців Дніпра та області не мовчати, якщо їхні права було порушено у медустанові.
Журналісти dnepr.info дізналися, як подати скаргу до НСЗУ, якщо у медичній установі порушуються їхні права на безоплатну медичну допомогу та відмовляються надавати послуги, які вже оплачені державою.
Перше, що потрібно зробити, якщо пацієнтові відмовили у наданні послуг, передбачених Програмою медичних гарантій – це звернутися зі скаргою до головного лікаря. Якщо він не зміг допомогти у вирішенні проблеми – слід звернутися зі скаргою до департаменту охорони здоров’я, якому підпорядковується лікувальна установа.
Якщо реакції немає – необхідно надіслати скаргу в електронній формі до НСЗУ. Якщо під рукою немає комп’ютера, поскаржитися можна по телефону контакт-центру НСЗУ 16-77.
У скарзі необхідно вказати ПІБ пацієнта та його дату народження. Дату події, коли хворому було відмовлено у послузі. Знадобиться точна назва лікарні, посада та ПІБ лікаря, який відмовив у послузі або вимагав кошти за неї. Далі слід описати ситуацію, під час якої відбулося порушення прав пацієнта, а також вказати витрачену суму коштів та додати копії чеків на ліки, якщо довелося купувати їх власним коштом.
У скарзі слід також зазначити свої контакти: номер телефону, електронну та поштову адреси.
Як зазначили у НСЗУ, щоб скарга мала позитивний результат, важливо надати якнайбільше фактів та доказів вимоги коштів.
Заявити про порушення прав можна якщо лікар не тільки вимагає кошти за послуги, гарантовані Програмою медичних гарантій, а й вимагає, щоб пацієнт купував ліки та витратні матеріали за свій рахунок, наприклад, рентгенівську плівку або набір рукавичок.
Або ж вимагає гроші за укладення декларації, змушує сплатити «благодійний» внесок, неетично поводиться у спілкуванні та по відношенню до пацієнта, не інформує пацієнта про наявність програми «Доступні ліки» і відмовляється виписати рецепт на препарат, який підлягає реімбурсації.
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Ирина
Автор:
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