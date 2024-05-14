Як поскаржитися на медустанову у Дніпрі та коли необхідно це робити: інструкція 2024

З початку 2024 року Національна служба здоров'я України отримала понад тисячу звернень-скарг від пацієнтів з різних міст України щодо надання медичної допомоги. З них – майже 100 звернень із Дніпропетровської області. Серед «лідерів» рейтингу скарг пацієнтів: відмова у наданні послуг, передбачених Програмою медичних гарантій та вимагання коштів за надання медпослуг та лікарських засобів у лікарнях.

Як зазначили у НСЗУ, медичні заклади, на які часто надходять скарги, перебувають під особливим наглядом служби здоров’я. Таких лікарень на Дніпропетровщині налічується 42. У НСЗУ закликали мешканців Дніпра та області не мовчати, якщо їхні права було порушено у медустанові.

Журналісти dnepr.info дізналися, як подати скаргу до НСЗУ, якщо у медичній установі порушуються їхні права на безоплатну медичну допомогу та відмовляються надавати послуги, які вже оплачені державою.

Як подати скаргу

Перше, що потрібно зробити, якщо пацієнтові відмовили у наданні послуг, передбачених Програмою медичних гарантій – це звернутися зі скаргою до головного лікаря. Якщо він не зміг допомогти у вирішенні проблеми – слід звернутися зі скаргою до департаменту охорони здоров’я, якому підпорядковується лікувальна установа.

Якщо реакції немає – необхідно надіслати скаргу в електронній формі до НСЗУ. Якщо під рукою немає комп’ютера, поскаржитися можна по телефону контакт-центру НСЗУ 16-77.

Що необхідно вказати у скарзі

У скарзі необхідно вказати ПІБ пацієнта та його дату народження. Дату події, коли хворому було відмовлено у послузі. Знадобиться точна назва лікарні, посада та ПІБ лікаря, який відмовив у послузі або вимагав кошти за неї. Далі слід описати ситуацію, під час якої відбулося порушення прав пацієнта, а також вказати витрачену суму коштів та додати копії чеків на ліки, якщо довелося купувати їх власним коштом.

У скарзі слід також зазначити свої контакти: номер телефону, електронну та поштову адреси.

Як зазначили у НСЗУ, щоб скарга мала позитивний результат, важливо надати якнайбільше фактів та доказів вимоги коштів.

Коли порушуються права пацієнтів

Заявити про порушення прав можна якщо лікар не тільки вимагає кошти за послуги, гарантовані Програмою медичних гарантій, а й вимагає, щоб пацієнт купував ліки та витратні матеріали за свій рахунок, наприклад, рентгенівську плівку або набір рукавичок.

Або ж вимагає гроші за укладення декларації, змушує сплатити «благодійний» внесок, неетично поводиться у спілкуванні та по відношенню до пацієнта, не інформує пацієнта про наявність програми «Доступні ліки» і відмовляється виписати рецепт на препарат, який підлягає реімбурсації.

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