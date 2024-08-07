Як понад 70 років тому виглядав ЦУМ у Дніпрі: без фонтану, але з величезною клумбою

Центральний універмаг у Дніпрі – один із найпопулярніших магазинів. Сьогодні в історичній будівлі, зведеній ще до Другої світової війни, сьогодні знаходяться десятки маленьких магазинчиків, а сама будівля вважається центром міста та місцем-орієнтиром, де призначаються зустрічі.

Журналісти dnepr.info згадали, як ЦУМ виглядав ще до того, як поряд з ним було обладнано фонтан, а згодом – карусель.

Відкриття одного з головних торгових центрів міста відбулося 1939 року. Збудували його за 3 роки. Автор проекту будівлі – тодішній головний архітектор міста – Олександр Красносельський. На той момент для міста це була справжня подія. Величезна чотириповерхова будівля вміщала 24 відділи, обладнані примірювальні, кімнати матері та дитини, довідкову, їдальню, душові та кімнати відпочинку для персоналу, телефонний пукт.

Одночасно будинок міг вмістити 1,2 тис покупців, а за прилавками працювало понад 220 продавців. Торгові зали були оформлені мармуром, меблі виготовлені з дуба та червоного дерева, у залах був паркет.

Після звільнення міста у 1943 році ЦУМ було повністю відновлено. Але у 1971 році його вирішили реконструювати – тоді кількість торгових площ збільшили вдвічі, змінився фасад та внутрішнє оздоблення будівлі. Тоді ж біля магазину з’явився знаменитий фонтан, який так вподобали жителі Дніпра. Він служив системою охолодження повітря у магазині.

Фонтан та велика кількість торгових площ та товарів у магазині зробили його популярним місцем у місті. Але на початку 1990-х років полки ЦУМу стали пустіти, частина відділів закрилася.

У середині 1990-х років на фасаді ЦУМу з’явилася баннерна реклама, а у лівому крилі відкрився ресторан швидкого харчування McDonald’s, що знову зробило ЦУМ одним із найпопулярніших місць у місті.

Після реконструкції магазину у 1990-х роках необхідність у градильні-фонтані відпала, він тривалий час працював з перервами, поки остаточно його не прибрали у 2011 році і на його місці тепер перебуває карусель. І сам ЦУМ, і фонтан, і тепер карусель знають усі мешканці міста. Ці місця є місцем призначення зустрічей, а для того, щоб зрозуміти, де ця зустріч призначена не потрібно навіть говорити про точну адресу розташування магазину, ресторану або каруселі. Достатньо сказати: «ЦУМ» або: «Карусель».

фото: О. Адамчик

Читайте також:

Українська Русский

Автор: