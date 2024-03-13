Вулиця біля Пассажу 100 років тому: багато зелені та трамвайна лінія до церкви (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як понад 120 років тому виглядала вулиця Липинського у Дніпрі, яку назву мала і що там відбувалося.
Нинішня вулиця Липинського – одна із найстаріших у Дніпрі.
Забудовуватись почала вона на початку XIX століття. Жили тут переважно представники національності караїмів, які приїхали з Криму. В результаті вулиця стала називатися Караїмською. Тут вони відкривали свої магазини.
Пізніше торгові лавки тут почали відкривати не тільки караїми, а й інші мешканцы міста. Внаслідок чого Караїмська стала Торговою. Тут працювала тютюнова фабрика Джигіта, у магазинах можна було купити ювелірні прикраси, папір, парасольки, вино, випічку. Працювали на Торговій майстерні – тут шили на замовлення сукні, підшивали костюми, робили рами для картин. Також на вулиці розміщалася «Вегетаріанська» їдальня, один із найдорожчих готелів міста – «Континенталь», нічліжний будинок «Англія».
А 1897 року по вулиці було прокладено лінію трамвая «Вокзал-Йорданська». Рейки її були демонтовані 1966 року. Вулиця вважалася однією з найголовніших у старому Катеринославі, оскільки вела до Свято-Успенського собору – одного з найстаріших у місті, збудованому у 1796 році.
фото: група «Дніпровський трамвай»
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